Этап "Формулы-1" в Абу-Даби продлил контракт на проведение соревнований до 2030 года

ТАСС, 9 декабря. Руководство "Формулы-1" продлило контракт с организаторами Гран-при Абу-Даби на проведение этапа чемпионата мира по автогонкам до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в столице ОАЭ проходит с 2009 года на автодроме "Яс Марина". Новое соглашение рассчитано до 2030 года включительно, в контракте предусмотрен пункт об изменении конфигурации трассы.

"Мы рады подтвердить, что мы будем проводить этап в Абу-Даби до 2030 года в соответствии с новым соглашением. Мы с нетерпением ждем финала чемпионата в эти выходные", - сказал президент и исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.

Гран-при Абу-Даби пройдет с 10 по 12 декабря и станет заключительным этапом "Формулы-1", по его итогам определится чемпион мира. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл", имеют одинаковое количество очков - по 369,5. В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (587,5), второе место занимает "Ред Булл" (559,5). Ситуация, когда судьба чемпионского титула в личном зачете и Кубке конструкторов решится на последнем этапе, произойдет впервые с 2008 года.