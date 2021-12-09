Александр Медведев: клубы РПЛ готовы передать информацию по законопроекту о пиве на аренах

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги готовы к тому, чтобы предоставить всю необходимую информацию для принятия законопроекта, разрешающего продажу пива на спортивных объектах. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Рима Баталова сообщила ТАСС, что рассмотрение законопроекта о возвращении пива на стадионы состоится не ранее 16 декабря.

"Мне кажется, вряд ли кто из клубов будет возражать против этого законопроекта. Мы со своей стороны готовы предоставить всю необходимую информацию, выступить с предложениями, - сказал Медведев. - К примеру, многие наши стадионы в состоянии сделать раздельные пункты питания - с пивом и без, если посетители с детьми не хотят находиться в местах, где продается пиво".

"У нас проводились и будут проводиться международные матчи, и пиво является частью этих турниров. Нужно делать все разумно, и пиво - не оторванный элемент. Дело не только в том, что это существенный источник денег для развития футбола и других видов спорта, но и в том, что можно организовать все так, что никаких негативных последствий и дурного влияния не будет", - добавил он.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. 13 декабря 2019 года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу, в январе 2020 года стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских.