Федерация готова обратиться в ряд инстанций для въезда российских фристайлистов в США

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация фристайла России (ФФР), помимо диалога с Международным олимпийским комитетом (МОК), готова обратиться в другие организации с просьбой разрешить спортсменам въехать в Канаду и США для участия в этапах Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил президент ФФР Алексей Курашов.

Ранее стало известно, что российские фристайлисты, выступающие в дисциплине "хаф-пайп", пропустят этап Кубка мира в США из-за отсутствия сертификатов о вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения. По итогам Олимпийского собрания президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что организация обратилась в МОК и Международную федерацию лыжного спорта с просьбой лишить североамериканские этапы статуса олимпийской квалификации, поскольку российская сборная была вынуждена их пропустить не по спортивным причинам.

"Обращение было направлено вчера, сегодня оно дошло до МОК. Мы разделяем позицию Позднякова, и наша остается прежней - бороться за каждого спортсмена, тренера и специалиста сборной для того, чтобы попасть на соревнования в США и Канаду, - сказал Курашов. - Поэтому мы будем идти до конца и не исключаем обращения в другие инстанции по данному вопросу. Мы в ежедневном режиме работаем с МОК и будем ждать разрешения этого вопроса в том или ином виде".

Этап Кубка мира в Каппер-Маунтин (США) пройдет с 8 по 10 декабря, в Калгари (Канада) - с 30 декабря по 1 января 2022 года.