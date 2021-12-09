РФС не стал дополнительно наказывать Соболева за удаление в матче с "Ахматом"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал дополнительно наказывать нападающего "Спартака" Александра Соболева за красную карточку в предыдущем туре Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом журналистам сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

В четверг КДК решил не отменять удаление Соболева в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом" (2:1).

"Спартак" обратился об отмене красной карточки, мы направили документы в экспертно-судейскую комиссию, которая вынесла решение, что карточка была показана правильно. КДК пришел к заключению дополнительную дисквалификацию не применять. Один матч дисквалификации - пропустит игру с "Сочи", - сказал Григорьянц.

Также Григорьянц рассказал об апелляции "Краснодара" в матче с "Сочи" (2:1). "Краснодар" также обратился об отмене карточки. Мы также пришли к заключению не применять дополнительные санкции, кроме автоматической дисквалификации", - подчеркнул он.

"Спартак" располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка в 17 матчах. В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют на выезде с "Сочи" 13 декабря.