"Зенит" наказан закрытием четырех секторов стадиона на следующем домашнем матче РПЛ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" по итогам 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги наказан закрытием четырех секторов на следующем домашнем матче с "Рубином". Об этом журналистам сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

"Зенит" в пятницу сыграл вничью на своем поле с "Ростовом" со счетом 2:2.

"Зенит" за нецензурные скандирования болельщиков оштрафован на 90 тыс. рублей и наказан запретом допуска зрителей на сектора с Д102 до Д105 на матч с "Рубином", - сказал Григорьянц.

"Спартак" в матче с "Ахматом" (2:1) оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирования болельщиков. Тренеры каждый оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны", - сказал Григорьянц.

Матч 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Рубином" пройдет 27 февраля 2022 года.

В новость была внесена правка (16:09 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде, верно - четырех секторов