Барышева отметила работу организаторов этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Канаде

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Организаторы этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Канаде проработали все проблемы, которые могли возникнуть у членов сборной России при въезде в страну. Такое мнение ТАСС высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Ранее сообщалось, что сборная России имела трудности при въезде в США.

"Команда не без приключений добралась до североамериканских стран. Мы вылетели в США с опозданием на неделю, потому что у нас возникли проблемы при пересечении границы, а именно при посадке в самолет, который должен был перевезти спортсменов из Европы в Америку. Они были вынуждены вернуться в Россию, где была проделана определенная работа с международными организациями и с организационным комитетом соревнований. Спортсмены вылетели прямым рейсом "Аэрофлота" из России в США и приняли участие в этапе Кубка мира в США", - сказала Барышева.

"Далее все прошло без каких-либо срывов. Канадские организаторы очень четко проработали все те моменты, которые могли возникнуть при въезде членов сборной в страну, шестого числа российская команда перелетела из Солт-Лейк-Сити в Калгари, где сейчас и находится", - добавила она.

Этап Кубка мира в Канаде пройдет с 10 по 12 декабря.