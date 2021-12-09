Мишин: фигурист Коляда снова тренирует произвольную программу "Белый ворон"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда вернулся к тренировкам произвольной программы "Белый ворон", с которой он выступал на соревнованиях в прошлом сезоне. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуриста Алексей Мишин.

Произвольная программа "Белый ворон" основана на музыкальной теме фильма о танцовщике Рудольфе Нурееве.

"Приступая к работе над программой "Список Шиндлера", мы предполагали возможность возвращения к программе "Белый ворон", - отметил Мишин.

Коляде 26 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в одиночном катании, в командных соревнованиях спортсмен стал вице-чемпионом Олимпийских игр 2018 года и чемпионом мира 2021 года.