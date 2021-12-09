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Фигурное катание

Мишин: фигурист Коляда снова тренирует произвольную программу "Белый ворон"

Программа основана на музыкальной теме фильма о танцовщике Рудольфе Нурееве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда вернулся к тренировкам произвольной программы "Белый ворон", с которой он выступал на соревнованиях в прошлом сезоне. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуриста Алексей Мишин.

Произвольная программа "Белый ворон" основана на музыкальной теме фильма о танцовщике Рудольфе Нурееве.

"Приступая к работе над программой "Список Шиндлера", мы предполагали возможность возвращения к программе "Белый ворон", - отметил Мишин.

Коляде 26 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в одиночном катании, в командных соревнованиях спортсмен стал вице-чемпионом Олимпийских игр 2018 года и чемпионом мира 2021 года.

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Фигурное катаниеМишин, Алексей Николаевич
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