Газизов: Захарян достоин награды лучшему молодому футболисту РПЛ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян достоин получить премию "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому футболисту Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам года. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Победитель премии определялся голосованием, в котором принимали участие руководители и тренеры клубов РПЛ, наставники юношеских и национальной сборных, представители Российского футбольного союза, РПЛ, Футбольной национальной лиги, Детской футбольной лиги, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналисты. По итогам голосования Захарян набрал 445 баллов. Второе место занял нападающий "Уфы" Гамид Агаларов (312), тройку лидеров замкнул форвард "Динамо" Константин Тюкавин (238).

"У "Динамо" просто болельщиков больше, поэтому и проголосовало больше, - сказал Газизов. - Все хорошие ребята - Захарян, Агаларов и Тюкавин. На вкус и цвет сейчас выбрали Захаряна. Все нормально, он тоже достоин".

Захаряну 18 лет, в 2021 году он провел 27 матчей в РПЛ, забив три гола и отдав 12 результативных передач.

Приз лучшему молодому игроку РПЛ "Первая пятерка" учрежден в 2002 году. В прошлом году лучшим молодым игроком РПЛ был признан защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Ильзат Ахметов, Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.