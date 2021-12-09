Представлена форма сборной России по хоккею на олимпийский турнир

Российские хоккеисты будут выступать в форме двух цветов - красной и белой. На груди будет изображен логотип Олимпийского комитета России (ОКР).

ТАСС, 9 декабря. Сборная России по хоккею представила форму, в которой выступит на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Красивое! Форма, в которой наши хоккеисты выйдут на олимпийский лёд Пекина ❤️ ⠀ #россиявмоемсердце #хоккейроссии75 #beijing2022 pic.twitter.com/Qquai5nw0X

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх выступят без национального флага и государственного гимна, в Пекине команда будет участвовать под названием Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля 2022 года. Сборная России выступит в группе В, стартовая встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами.

Женская сборная России в стартовом матче группового этапа 4 февраля сыграет с командой Швейцарии. 5 февраля российские хоккеистки встретятся с американками, 7 февраля - с канадками, 8 февраля - с финками.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В финале турнира в Пхёнчхане россияне со счетом 4:3 в овертайме обыграли немцев.