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Олимпиада-2022 в Пекине

НХЛ не рассматривала возможность проведения турнира в олимпийскую паузу

Согласно договору с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея, игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в Олимпиаде

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не думала о проведении какого-либо турнира в паузу, связанную с Олимпийскими играми в Пекине. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

Ранее телеканал Sportsnet сообщил о том, что НХЛ совместно с профсоюзом игроков может организовать международный турнир в Северной Америке в случае отказа лиги отпустить своих игроков на Олимпиаду в Пекин.

"Мы не исследовали такую возможность", - сказал Дэйли.

Согласно договору с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея, игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в Олимпиаде. По условиям соглашения НХЛ может до 10 января отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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