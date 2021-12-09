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Летние олимпийские виды спорта

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Аньель задержан по обвинению в изнасиловании

Инцидент произошел в 2016 году, когда француз завершил спортивную карьеру
Янник Аньель EPA/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Янник Аньель
© EPA/PATRICK B. KRAEMER

ТАСС, 9 декабря. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию француз Янник Аньель задержан в рамках расследования по изнасилованию несовершеннолетней. Об этом сообщает агентство AFP.

Сообщается, что инцидент произошел в 2016 году, когда Аньель завершил спортивную карьеру. По информации источника, бывший спортсмен был задержан в Париже и помещен под стражу на востоке Франции.

Аньелю 29 лет, он выиграл две золотые и одну серебряную медаль на Олимпиаде 2012 года. Француз также является чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира.

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