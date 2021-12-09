Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Аньель задержан по обвинению в изнасиловании

ТАСС, 9 декабря. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию француз Янник Аньель задержан в рамках расследования по изнасилованию несовершеннолетней. Об этом сообщает агентство AFP.

Сообщается, что инцидент произошел в 2016 году, когда Аньель завершил спортивную карьеру. По информации источника, бывший спортсмен был задержан в Париже и помещен под стражу на востоке Франции.

Аньелю 29 лет, он выиграл две золотые и одну серебряную медаль на Олимпиаде 2012 года. Француз также является чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира.