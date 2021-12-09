{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Российская теннисистка Веснина пропустит Australian Open

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет 17-30 января в Мельбурне
Елена Веснина Александр Щербак/ТАСС
Описание
Елена Веснина
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Российская теннисистка Елена Веснина не примет участие в Australian Open. Об этом она сообщила в сторис в Instagram.

"Приняла это решение за пару дней до вылета на отдых. Лететь просто так, отбывать номер - не для меня, а форма сейчас далека от идеальной, плюс травма и последствия простуды дают о себе знать. Поэтому отдых был просто необходим", - написала Веснина.

Australian Open пройдет 17-30 января в Мельбурне. Он является первым из четырех турниров Большого шлема в сезоне.

Весниной 35 лет, она занимает 309-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 45-е - в парном. В одиночном разряде она является обладательницей трех титулов WTA, в парном - 18. Также она в паре с Екатериной Макаровой стала олимпийской чемпионкой 2016 года, а в 2021 году завоевала серебряную медаль Олимпиады в смешанном разряде, выступая в паре с Асланом Карацевым.

Теги
Australian OpenВеснина, Елена Сергеевна
Женский чемпионат мира по гандболу
Бодниева: российские гандболистки спасли матч чемпионата мира благодаря импровизации
Сборная России сыграла вничью с командой Словении со счетом 26:26, россиянки отыгрались на последних секундах
Читать полностью