МОК может отменить санкции против Международной ассоциации бокса в 2023 году

ТАСС, 9 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) в 2023 году может отменить санкции, наложенные на Международную ассоциацию бокса (AIBA), при соблюдении ряда условий. Об этом по итогам заседания исполкома рассказал журналистам президент организации Томас Бах.

"Мы заслушали промежуточный доклад, исследовали дорожную карту при консультации с AIBA, и вынесли следующие рекомендации: обеспечить финансовую прозрачность и стабильность, изменить судейство, сохранение предложенных изменений. При удовлетворении МОК этих требований дисквалификация может быть снята в 2023 году", - сказал Бах.

МОК лишил признания AIBA в 2019 году в том числе в связи с долгами. В конце мая AIBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, объявила, что погасила задолженность перед азербайджанской компанией Benkons LLC ("Бенконс эл-эл-си"). В связи с санкциями AIBA не могла проводить боксерский турнир на летних Олимпийских играх в Токио.