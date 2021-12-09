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Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты "Зенита" потерпели третье поражение подряд в Евролиге

Команда из Санкт-Петербурга на своей площадке уступила турецкому "Фенербахче"
Баскетболисты "Зенита" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Баскетболисты "Зенита"
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 9 декабря. Петербургский "Зенит" со счетом 80:86 дома проиграл турецкому "Фенербахче" в матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Фенербахче" Ян Веселы, набравший 32 очка. У "Зенита" больше всех очков набрал Джордан Лойд - 19.

"Зенит" одержал восемь побед при шести поражениях и занимает шестое место в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга проиграла третий матч подряд в турнире. "Фенербахче" одержал пятую победу в 14 матчах и располагается на 15-м месте.

В следующем туре "Зенит" 15 декабря на выезде сыграет с французским АСВЕЛом. "Фенербахче" днем ранее примет израильский "Маккаби". В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата.

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