Лунев дебютировал в составе "Байера" спустя пять месяцев после перехода

ТАСС, 9 декабря. Российский голкипер Андрей Лунев впервые вышел на поле в составе германского футбольного клуба "Байер". Он защищает ворота команды в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша".

Лунев подписал контракт с "Байером" на правах свободного агента 10 июля, соглашение рассчитано до лета 2023 года. С 2016 года голкипер выступал за петербургский "Зенит".

Также Лунев играл за "Уфу", раменский "Сатурн", "Калугу", "Истру" и московское "Торпедо". В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) вратарь принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. На его счету семь матчей в составе сборной России. Лунев является трехкратным чемпионом России в составе "Зенита" (2019, 2020, 2021) и обладателем Кубка России (2020). Несмотря на отсутствие игровой практики в "Байере", Лунев получал вызов в сборную России на квалификационные матчи чемпионата мира.