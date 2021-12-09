Бах пока не общался на предмет календаря с руководством ФИФА

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не общался по поводу изменения международного календаря с руководством Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом он рассказал журналистам по итогам исполкома МОК.

Бах сообщил, что футбол будет присутствовать в олимпийской программе Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино говорил о желании проводить чемпионат мира раз в два, а не в четыре года.

"У нас не было консультаций с ФИФА или президентом ФИФА, и пока мы только слышим о таких планах из прессы, в такой же ситуации находятся все национальные федерации, континентальные ассоциации или национальные олимпийские комитеты. Мы ни от кого не слышали, что с кем-то по этому поводу контактировала ФИФА или получила бумаги, в которых бы отражались такие планы, и по этой причине мы полагаемся только на публикации в СМИ. Основываясь на них, мы пока можем сделать общеизвестное предположение, что изменение календаря может произойти впервые в 2028 году. Мы бы сначала узнали возможности лучших игроков, и после МОК должен будет рассмотреть последствия такой ситуации", - сказал Бах.

"Но сейчас рассуждать на эту тему было спекуляцией, потому что у нас нет настоящей информации", - добавил он.