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Лига чемпионов

Гол Оздоева в ворота "Челси" претендует на звание лучшего в шестом туре Лиги чемпионов

Полузащитник отличился на четвертой добавленной ко второму тайму минуте, встреча завершилась со счетом 3:3
Магомед Оздоев и Вячеслав Караваев (оба - "Зенит") AP Photo/Dmitry Lovetsky
Описание
Магомед Оздоев и Вячеслав Караваев (оба - "Зенит")
© AP Photo/Dmitry Lovetsky

ТАСС, 10 декабря. Гол российского полузащитника петербургского "Зенита" Магомеда Оздоева в ворота лондонского "Челси" номинирован на звание лучшего в шестом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В среду "Зенит" дома сыграл вничью с "Челси" со счетом 3:3, Оздоев забил на четвертой добавленной ко второму тайму минуте, сравняв счет в матче. По итогам группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" занял третье место в квартете Н и вышел в 1/16 финала Лиги Европы, "Челси" стал вторым и прошел в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Также на звание лучшего гола шестого тура претендуют мячи форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе в матче против бельгийского "Брюгге" (4:1), полузащитника мадридского "Реала" Марко Асенсио в ворота итальянского "Интера" (2:0) и нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда в игре против швейцарского "Янг Бойз" (1:1). Голосование проходит на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На групповом этапе Лиги чемпионов 32 команды были распределены на восемь квартетов, в 1/8 финала вышли лучшие две команды. Клубы, занявшие третьи места, сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Финал турнира пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

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