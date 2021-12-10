"Тампа" обыграла "Торонто" в матче НХЛ, Василевский сделал 35 сейвов

В составе "Тампы" отличились Пьерр Белльмар (10-я минута), Стивен Стэмкос (13), Ондржей Палат (25, 60), Тэйлор Рэддиш (30). У "Торонто" шайбы забросили Ондржей Касе (2, 50), Вильям Нюландер (20).

ТАСС, 10 декабря. "Тампа" на выезде со счетом 5:3 победила "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 35 бросков и одержал 14-ю победу в 21 матче текущего сезона, его одноклубник Михаил Сергачев не сумел отличиться, нападающий команды Никита Кучеров пропускал встречу из-за травмы.

Василевский одержал 61-ю победу в НХЛ за календарный год (регулярный чемпионат + плей-офф), это второй результат в истории лиги. По итогам 2021 года россиянин может превзойти достижение Марка-Андре Флёри, который в 2009-м выиграл 62 встречи, выступая за "Питтсбург".

"Тампа" одержала пятую победу подряд, клуб поднялся на второе место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 38 очков в 26 матчах, "Торонто" опустился на третье место (38 очков за 28 игр).

Следующий матч "Тампа" проведет 11 декабря в гостях против "Оттавы", "Торонто" 12 декабря на своем льду встретится с "Чикаго".