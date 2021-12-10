Симона Байлз удостоена звания "Спортсмен года" по версии журнала Time

ТАСС, 10 декабря. Американский журнал Time удостоил звания "Спортсмен года" гимнастку Симону Байлз.

На прошедших летом 2021 года Олимпийских играх в Токио Байлз завоевала серебро в командных соревнованиях по спортивной гимнастике и бронзу в упражнениях на бревне, однако из-за тяжелого психологического состояния и трудностей с ориентацией в пространстве не выступила в четырех других дисциплинах.

В октябре Байлз, Александра Райсман, Маккайла Марони, а также чемпионка мира Маргарет Николз обратились к Конгрессу США с требованием распустить руководство Национального олимпийского и паралимпийского комитета (НОК) страны из-за скандального уголовного дела Лоуренса Нассара. Он с 1996 по 2015 год работал врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике, а также был физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх. В январе 2018 года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

Байлз 24 года, она также является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро американка выиграла золото в вольных упражнениях, опорном прыжке, личном и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.