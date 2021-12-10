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НХЛ

Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Яков Тренин AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Яков Тренин
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 10 декабря. "Нэшвилл" со счетом 4:3 обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Нэшвилла" шайбы забросили Райан Джохансен (18-я минута), Колтон Сиссонс (19), Яков Тренин (53), Ээли Толванен (60). В составе "Айлендерс" отличились Остин Царник (7), Андерс Ли (22), Ноа Добсон (46).

Тренин забросил четвертую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате, также на его счету три голевые передачи в 26 играх. В середине первого периода россиянин подрался с 44-летним защитником "Айлендерс" Здено Харой. Российский голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 25 бросков.

"Нэшвилл" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 31 очко в 26 матчах. "Айлендерс" с 17 очками идет последними в Столичном дивизионе.

В следующем матче "Нэшвилл" 11 декабря сыграет в гостях против "Нью-Джерси", который 12 декабря приедет в гости к "Айлендерс".

В другом матче игрового дня "Сент-Луис" обыграл "Детройт" со счетом 6:2, в составе победителей одну шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев, ему ассистировал Павел Бучневич.

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