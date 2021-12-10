Шайба и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Кевин Фиала (7-я минута), Юэль Эрикссон Эк (28), Джордан Гринвэй (36, 59), Кирилл Капризов (59). В составе "Сан-Хосе" отличились Йонатан Дален (44), Томаш Гертл (54).

ТАСС, 10 декабря. "Миннесота" победила "Сан-Хосе" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов также отметился результативной передачей, всего на его счету 32 очка (10 шайб + 22 передачи) в текущем сезоне. Нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов и защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.

"Миннесота" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 39 очков в 26 матчах. "Сан-Хосе" располагается на 10-й строчке в Центральном дивизионе с 29 очками после 27 игр.

В следующем матче "Миннесота" в гостях встретится с "Лос-Анджелесом", "Сан-Хосе" примет "Даллас", обе встречи состоятся 12 декабря.