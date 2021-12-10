Дмитриев прокомментировал намерение фигуриста Сихарулидзе возглавить федерацию Петербурга

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Работа во главе Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга - это большая ответственность, если олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе к этому готов, то в его выдвижении на эту должность нет ничего плохого. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев.

Сихарулидзе будет единственным кандидатом на выборах, которые пройдут 17 декабря.

"Это все-таки большая ответственность, - сказал Дмитриев. - Если он готов взять ее на себя и работать на благо фигурного катания, ничего плохого не вижу".

Предыдущим президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга был Сергей Чопозов. Он проработал в этой должности три месяца и покинул ее год назад. С тех пор обязанности президента организации исполняет Игорь Образцов.