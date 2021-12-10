Технический комитет РФС 14 декабря заслушает отчет тренеров сборных России по итогам года

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) 14 декабря заслушает отчеты тренеров национальных сборных по итогам года. Об этом ТАСС сообщил член комитета Александр Мирзоян.

"14 декабря мы заслушаем отчеты тренеров всех сборных, включая и тренерский штаб главной национальной команды", - сказал Мирзоян.

В 2021 году сборная России под руководством Валерия Карпина не сумела напрямую отобраться на чемпионат мира в Катаре и весной выступит в плей-офф за право сыграть на мировом первенстве. Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова не сумела выйти из группы на проходившем весной чемпионате Европы и занимает второе место в группе отборочного турнира европейского первенства 2023 года.