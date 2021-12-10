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Биатлон

Биатлонист Логинов стал четвертым в спринте на третьем этапе Кубка мира

Победу одержал Йоханнес Кюн из Германии
Александр Логинов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 10 декабря. Россиянин Александр Логинов занял четвертое место в спринте на третьем этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

Первым стал представитель Германии Йоханесс Кюн, преодолевший дистанцию 10 км за 26 минут 5 секунд и допустивший один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал швед Мартин Понсилуома (отставание - 14,3 секунды; один промах). Тройку лидеров замкнул представитель Белоруссии Антон Смольский (+20,5; 0). Логинов уступил победителю 22 секунды, допустив один промах.

Позднее в пятницу пройдет спринтерская гонка у женщин.

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