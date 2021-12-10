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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянин Третьяков победил на четвертом этапе Кубка мира по скелетону

Вторым стал Аксель Юнг из Германии, третьим - его соотечественник Кристофер Гротхер
Александр Третьяков EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Александр Третьяков
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 10 декабря. Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на четвертом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Винтерберге.

По сумме двух попыток Третьяков показал результат 1 минута 51,05 секунды. Он одержал 22-ю победу на этапах Кубка мира. Второе место занял германский спортсмен Аксель Юнг (отставание 0,29 секунды), третьим стал его соотечественник Кристофер Гротхер (+0,59).

Россиянин Никита Трегубов показал шестой результат (1.51,73), Владислав Семенов стал 13-м (1.52,2).

Третьякову 36 лет, он является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр 2010 года, чемпионом мира 2013 года, двукратным победителем Кубка мира (2008/09, 2018/19).

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