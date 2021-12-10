В "Лужниках" начали подготовку к матчу плей-офф отбора на чемпионат мира Россия - Польша

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Стадион "Лужники" начал подготовку к полуфинальному матчу раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса.

В четверг Российский футбольный союз сообщил, что матч Россия - Польша пройдет в "Лужниках", игра состоится 24 марта и начнется в 20:00 мск. Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии. В случае победы над поляками финальную встречу российские футболисты также проведут на арене "Лужники". Если российская команда в полуфинале потерпит поражение, то проведет на этом стадионе товарищеский матч с проигравшим во встрече Швеция - Чехия.

"Было принято решение, что этот матч пройдет у нас в "Лужниках". И мы начинаем к нему готовиться. Поле Большой спортивной арены поддерживается в идеальном состоянии в течение всего года. Мы готовы к проведению матчей самого высокого уровня", - говорится в сообщении.

Сборная России по итогам отборочного турнира чемпионата мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.