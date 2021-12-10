Агапитов: с тяжелоатлетом Гараевым связаны большие надежды на олимпийские медали в Париже

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по тяжелой атлетике россиянин Зулфат Гараев является одной из главных надежд перед Олимпиадой 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

21-летний Гараев занял третье место на чемпионате мира в весовой категории до 67 кг, спортсмен показал результат 315 кг (146 кг в рывке + 169 кг в толчке). Чемпионом мира стал Достон Йокубов из Узбекистана (324 кг; 144+180), серебро завоевал представитель Колумбии Франсиско Москера (316 кг; 137+179). Гараев также стал обладателем малой золотой медали в рывке.

"Гараев - молодой и очень перспективный спортсмен, ему не удалось здесь поднять все, что хотел, - заметил Агапитов. - Но я верю, что все у него еще впереди. С ним связываются очень большие надежды перед Парижем-2024. Мы сейчас начинаем реализовывать стратегию подготовки к главному старту четырехлетия, и бронза Зулфата Гараева является подтверждением того, что мы двигаемся в правильном направлении".

На чемпионате Европы, который проходил в апреле 2021 года в Москве, Гараев занял четвертое место с результатом 314 кг (147+167).