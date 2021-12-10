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Шахматные турниры

Чемпионат мира по быстрым шахматам перенесен из Казахстана в Польшу

Соревнования состоятся с 25 по 31 декабря

ТАСС, 10 декабря. Чемпионат мира по рапиду и блицу состоится в Варшаве 25-31 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Первоначально соревнования должны были пройти в Нур-Султане, но были отменены из-за эпидемиологических ограничений.

"FIDE искренне благодарна Польше, стране с великими шахматными традициями, за предложение провести чемпионат, несмотря на короткие сроки. Я уверен, что это будет прекрасное событие", - сказал президент FIDE Аркадий Дворкович.

В текущем формате соревнования проводятся с 2012 года, в рамках турнира проходят чемпионаты мира по рапиду и блицу. Действующим победителем мирового первенства и по рапиду, и по блицу является обладатель мировой шахматной короны в классических шахматах норвежец Магнус Карлсен. Среди россиян в рапиде победителями становились Сергей Карякин (2012) и Даниил Дубов (2018), в блице - Александр Грищук (2012, 2015) и Карякин (2016).

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