Штангист Гараев заявил, что выступал на чемпионате мира на обезболивающих

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ташкенте россиянин Зулфат Гараев травмировал плечо перед началом соревнований и вынужден был выходить на помост на обезболивающих. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

21-летний Гараев занял третье место на чемпионате мира в весовой категории до 67 кг, спортсмен показал результат 315 кг (146 кг в рывке + 169 кг в толчке). Чемпионом мира стал Достон Йокубов из Узбекистана (324 кг; 144+180), серебро завоевал представитель Колумбии Франсиско Москера (316 кг; 137+179). Гараев также стал обладателем малой золотой медали в рывке.

"Конечно, я доволен своим результатом, - признался Гараев. - Но когда выхожу на помост, то всегда настраиваюсь только на первое место. Мне нужно переходить в другую весовую категорию, потому что на тренировках я поднимаю больше, а когда дело доходит до соревнований, то толкать тяжело приходится. И еще у меня была травма плеча, я здесь выступал на обезболивающих".

"Это пока самая ценная награда в моей карьере, я ее хочу посвятить тренеру, жене, родителям и близким друзьям. Знаю, что вся моя семья смотрела соревнования и очень за меня болела. Теперь я немного отдохну, а потом продолжим тренировки и будем переходить в другую весовую категорию", - добавил спортсмен.

На чемпионате Европы, который проходил в апреле 2021 года в Москве, Гараев занял четвертое место с результатом 314 кг (147+167).