Второй соревновательный день фестиваля "Игры ГТО" прошел в Белгороде

ТАСС, 10 декабря. Второй соревновательный день фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) "Игры ГТО" состоялся в Белгороде. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО.

Организатором мероприятия является Минспорт. В пятницу значкисты VI, VII и VIII ступеней выступали в трех категориях на выбор: "Рекордсмен ГТО": сила, "Рекордсмен ГТО": гибкость, "Рекордсмен ГТО": скорость. Для попадания в "Книгу рекордов ГТО" участникам необходимо превзойти результаты рекордсменов 2020 года.

В забеге на 30 метров VII ступени лучшей стала регулярная участница фестивалей ГТО Мария Серенкова из Самарской области, которая пробежала дистанцию за 4,4 секунды. "Волнение, как всегда, очень сильно преобладает. Атмосфера, конечно, крутая и она еще больше накладывает ответственность, ведь за тебя все болеют. Думаю, что могла лучше пробежать, но в целом все очень нравится", - сказала победительница.

В соревнованиях VIII ступени по подтягиваниям из виса победу одержал 46-летний Евгений Латыпов из Ямало-Ненецкого автономного округа, подтянувшийся 46 раз. "Шел к этой цели целый год, готовился специально. Хорошо, что все четыре минуты смог продержаться. Можно было бы и последний 47-й раз сделать, но оставлю на следующий год", - сказал Латыпов.

По итогам дня среди женщин в соревнованиях на скорость (бег на 30 м) победительницами стали Инна Пузик (VI ступень; 4,29 секунды), Серенкова (VII; 4,44), Оксана Петрушина (VIII; 4,32); на гибкость (наклон вперед) - Милена Кутногорская (VI; 41 см), Екатерина Подоплелова (VII; 35), Ангелина Вяткина (VIII; 36); на силу (сгибание и разгибание рук) - Мария Жиляева (VI; 132 раза), Вера Водолеева (VII; 87), Наталья Дорофеева (VIII; 83). У мужчин в соревнованиях на скорость (бег на 30 м) лучшими стали Даниил Соболев (VI; 3,85 секунды), Сергей Чупов (VII; 4,09), Павел Бичигов (VIII; 3,99); на силу в рывке гири - Константин Баев (VI; 143 раза), Александр Коротин (VII; 142), Павел Баранов (VIII; 139), в подтягиваниях - Александр Захаров (VII; 42 раза) и Латыпов (VIII; 46 раз).

Фестиваль завершится 11 декабря финалом "Гонки ГТО" в индивидуальном и командном форматах и церемонией закрытия, в ходе которой все рекордсмены соревнований будут вписаны в "Книгу рекордов ГТО".