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Матч за мировую шахматную корону

Филатов: Непомнящему было тяжело собраться после первого поражения в матче с Карлсеном

В пятницу норвежец обыграл россиянина в 11-й партии матча за шахматную корону и защитил титул чемпиона мира
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему в эмоциональном плане было тяжело собраться после первого поражения в матче за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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"Решающей была партия, когда играли семь с лишним часов. Кто бы выиграл, тот стал бы чемпионом, и это, увы, был не наш шахматист. Ян, к сожалению, рассыпался. Эмоционально было сложно собраться после первого поражения", - сказал Филатов.

"Шансы у него были, первые шесть партий он играл хорошо, были возможности для победы. Но Магнус - самый великий чемпион в истории шахмат. Надеемся, наш шахматист еще подрастет: может, Ян, может, [Сергей] Карякин, может, кто еще, но верим, что кто-то из них обыграет норвежца и вернет корону в Россию. Главное, что мечта остается", - добавил глава ФШР.

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Филатов, Андрей ВасильевичКарлсен, МагнусМатч за мировую шахматную коронуНепомнящий, Ян Александрович
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