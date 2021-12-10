Филатов: Непомнящему было тяжело собраться после первого поражения в матче с Карлсеном

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему в эмоциональном плане было тяжело собраться после первого поражения в матче за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

В пятницу Карлсен черными фигурами обыграл Непомнящего в 11-й партии и сохранил звание чемпиона мира.

"Решающей была партия, когда играли семь с лишним часов. Кто бы выиграл, тот стал бы чемпионом, и это, увы, был не наш шахматист. Ян, к сожалению, рассыпался. Эмоционально было сложно собраться после первого поражения", - сказал Филатов.

"Шансы у него были, первые шесть партий он играл хорошо, были возможности для победы. Но Магнус - самый великий чемпион в истории шахмат. Надеемся, наш шахматист еще подрастет: может, Ян, может, [Сергей] Карякин, может, кто еще, но верим, что кто-то из них обыграет норвежца и вернет корону в Россию. Главное, что мечта остается", - добавил глава ФШР.