Плющенко и Загитова выступят на презентации формы сборной России на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и олимпийская чемпионка Алина Загитова выступят на презентации экипировки для выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Коллекция Beijing 2022 будет презентована компанией Zasport в пятницу.

"В ледовом шоу перед показом выступят пять фигуристов из юниорской сборной - Анастасия Зинина, Кирилл Сарновский, Софья Муравьева, Вероника Жилина, а также чемпионка России в младшей возрастной группе Софья Титова. Они символизируют пять олимпийских колец. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит вместе с фигуристкой Ариной Ротенберг, а двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выйдет на лед вместе с шестилетним сыном под фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского", - сообщили организаторы мероприятия.

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.