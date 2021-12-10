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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Медведева стала послом экипировки российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года
Евгения Медведева Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Евгения Медведева стала послом экипировки российской команды на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Компания Zasport в пятницу презентовала коллекцию Beijing 2022.

"Мне нравится то, что в коллекции есть яркие цвета - красный, синий, необычные принты, которые очень интересно разглядывать. Мои фавориты - это наградной костюм с олимпийскими кольцами, выполненный в очень нежной цветовой гамме, олимпийка со вшитой маской и модная балаклава", - сказала фигуристка.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы.

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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