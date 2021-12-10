"Спартак" второй раз в сезоне победил "Йокерит" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:0 победил хельсинский "Йокерит" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт" в присутствии 2 166 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе московской команды отметились Сергей Широков (28-я минута) и Данила Квартальнов (47).

Обе команды провели третью встречу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. 20 ноября "Спартаку" удалось увезти победу из Хельсинки (4:2), а спустя два дня хоккеисты "Йокерита" взяли реванш в Москве (6:1).

Подопечные Бориса Миронова побеждают во втором матче кряду и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 39 матчах. "Йокерит" с 54 очками в 39 встречах сохраняет лидерство в конференции.

В следующем матче "Спартак" дома сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом" 12 декабря. "Йокерит" в этот же день на выезде встретится с минским "Динамо".