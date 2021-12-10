Квартальнов: достижение Зарипова по матчам в чемпионатах России равносильно подвигу

КАЗАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Преодоление хоккеистом "Ак Барса" Данисом Зариповым отметки в 1 300 проведенных матчей в чемпионатах России равносильно подвигу. Такое мнение журналистам высказал главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов.

Зарипов вышел на площадку в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижнекамского "Нефтехимика" и провел 1300-й матч в чемпионатах России. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу казанской команды, Зарипов отметился результативной передачей.

"Выходить в таком возрасте на лед и проводит столько матчей - это мотивация. Это равносильно подвигу, это как надо заставить себя! Каждый день ты идешь и выполняешь распорядок команды, готовишься, ждешь. Бывают моменты, когда тренер не выпускает, а ты хочешь - человек идет, дальше работает, это очень высоко", - сказал Квартальнов.

Тренер также прокомментировал игру команды в матче с "Нефтехимиком". "Плохо начали в первом периоде, но потом хорошие голы были. В большинстве пять голов забили, это не так часто происходит с нами. Это радует", - сказал тренер.

Зарипов является рекордсменом отечественных чемпионатов по количеству игр. В 1 300 матчах он набрал 969 (430+539) очков. Зарипов также является вторым снайпером в истории отечественного хоккея.