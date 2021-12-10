Квартальнов: приход тренера Пелино и хоккеиста Барберио усилят "Ак Барс"

КАЗАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Приход канадского специалиста Майка Пелино в тренерский штаб казанского "Ак Барса" и канадского защитника Марка Барберио усилят команду. Таким мнением поделился главный тренер клуба Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижнекамским "Нефтехимиком".

"У нас есть еще одно место. Нам таких опытных ребят не хватает. Хоккей тоже меняется, "Нефтехимик" очень неплохо играл, особенно первую половину, посмотрите. Практически любой момент, выход из зоны, они разворачивались и тут же [шли] вперед, вот такие вещи нам нужно делать. Нам надо стараться играть впереди, надеюсь, те ребята, которые придут, будут нас усилять в этих компонентах", - сказал Квартальнов.

Тренер добавил, что команда ждет еще одного игрока.

"Ак Барс" в пятницу обыграл "Нефтехимик" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанская команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 38 матчах 51 очко.