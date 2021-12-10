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Баскетбольные еврокубки

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге, обыграв "Жальгирис"

Встреча завершилась со счетом 73:51 в пользу армейцев
Марюс Григонис и Алексей Швед (оба - ЦСКА) Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Марюс Григонис и Алексей Швед (оба - ЦСКА)
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 10 декабря. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл литовский "Жальгирис" со счетом 73:51 в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Каунасе.

Самым результативным игроком матча стал центровой армейцев Никола Милутинов, набравший 19 очков.

ЦСКА одержал девять побед и потерпел пять поражений, победа над "Жальгирисом" стала для московской команды четвертой подряд в Евролиге. Армейцы располагаются на четвертом месте в турнирной таблице. "Жальгирис" с тремя победами находится на последней, 18-й строчке. В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших клубов по итогам регулярного чемпионата.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с казанским клубом УНИКС 15 декабря, "Жальгирис" в этот же день примет "Монако".

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