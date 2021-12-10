Самый новогодний вид спорта. Медведева и Радионова провели мастер-классы на ГУМ-катке

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и бронзовый призер мирового первенства по фигурному катанию Елена Радионова провели мастер-классы на ГУМ-катке. Корреспондент ТАСС посетила мероприятия, приуроченные ко Дню московского спорта, и пообщалась с их участниками.
Департамент спорта столицы подготовил насыщенную развлекательную программу для жителей и гостей города. Пришедших ожидали мастер-классы профессиональных спортсменов, иммерсивное шоу, а также час свободного катания с музыкальным сопровождением. Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин помогал участникам отрабатывать технику броска, а керлингисты Вера Тюлякова, Екатерина Галкина, Александр Еремин и Артур Али обучали пришедших командной работе.
По фигурному катанию можно было посетить сразу три мастер-класса: первой на лед вышла Медведева, затем два урока провела Радионова.
Медведева в наушниках с мехом
Участниками мастер-классов стали люди самых разных возрастов. Медведева со свойственным ей чувством юмора подбадривала гостей в случае падений и при возникновении трудностей в овладении сложными шагами. Двукратная чемпионка мира обращала внимание не только на правильность выполнения элементов, но и рассказывала об их особенностях. Так, не все знали, что подавляющее большинство фигуристов прыгают и вращаются против часовой стрелки, и лишь малая часть делает это в обратную сторону.
После мастер-класса Медведева поделилась впечатлениями от праздника. "Атмосфера была потрясающая, ребята все молодцы - и маленькие, и взрослые. Так что, друзья, фигурное катание - самый зимний, самый новогодний вид спорта. Я думаю, все сегодня впитали эту ГУМовскую атмосферу Нового года, которая выстраивается десятилетиями, поэтому сегодня было здорово", - сказала она журналистам.
Фигуристка заявила, что отсутствие шапки в столь морозную погоду нисколько не мешало ей вести мероприятие. "Главное, уши прикрыты", - отметила Медведева, проводившая мастер-классы в наушниках с меховой отделкой.
"Мой план на следующий год - быть счастливой. Поеду (на Олимпийские игры в Пекин - прим. ТАСС), но не в роли спортсменки. Спустя четыре года ничего не вспоминается, так как сейчас я живу другой жизнью. Болею за сборную, за нас", - ответила фигуристка на вопрос о планах на следующий год.
В разговоре с журналистами Медведева высказала свою позицию о возможном поднятии планки возрастного ценза для выступления на соревнованиях в фигурном катании. "Спортсмены не в силах никоим образом повлиять на изменение возрастного ценза. Мое мнение тем более не может на это повлиять. Спортсмен может только играть по установленным правилам", - заключила фигуристка.
Новая жизнь Радионовой
К началу первого мастер-класса бронзового призера чемпионата мира Елены Радионовой стемнело, благодаря подсветке обстановка стала еще более праздничной. Радионова начала обучать пришедших гостей азам фигурного катания. "Обязательно без тяжести на носочках. Контролируем себя, когда катаемся назад", - говорила спортсменка участникам.
По окончании мероприятия Радионова рассказала ТАСС о своей работе в качестве тренера и хореографа. "Когда я заканчивала со спортом, думала, что буду заниматься деятельностью, не связанной с фигурным катанием. Но через некоторое время поняла, что не могу жить без фигурного катания. Я набираюсь опыта и как тренер, и как хореограф, спрашиваю совета у старших товарищей", - сказала она.
"Мне это очень интересно, потому что меня тренировали мастера своего дела, чего стоит одна Татьяна Анатольевна [Тарасова]. Когда ты получаешь такой опыт, ты обязательно должен им поделиться. Думаю, я дальше буду развиваться в "фигурнокатательной" сфере", - добавила фигуристка.