Самый новогодний вид спорта. Медведева и Радионова провели мастер-классы на ГУМ-катке

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и бронзовый призер мирового первенства по фигурному катанию Елена Радионова провели мастер-классы на ГУМ-катке. Корреспондент ТАСС посетила мероприятия, приуроченные ко Дню московского спорта, и пообщалась с их участниками.

Департамент спорта столицы подготовил насыщенную развлекательную программу для жителей и гостей города. Пришедших ожидали мастер-классы профессиональных спортсменов, иммерсивное шоу, а также час свободного катания с музыкальным сопровождением. Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин помогал участникам отрабатывать технику броска, а керлингисты Вера Тюлякова, Екатерина Галкина, Александр Еремин и Артур Али обучали пришедших командной работе.

По фигурному катанию можно было посетить сразу три мастер-класса: первой на лед вышла Медведева, затем два урока провела Радионова.

Медведева в наушниках с мехом

Участниками мастер-классов стали люди самых разных возрастов. Медведева со свойственным ей чувством юмора подбадривала гостей в случае падений и при возникновении трудностей в овладении сложными шагами. Двукратная чемпионка мира обращала внимание не только на правильность выполнения элементов, но и рассказывала об их особенностях. Так, не все знали, что подавляющее большинство фигуристов прыгают и вращаются против часовой стрелки, и лишь малая часть делает это в обратную сторону.

После мастер-класса Медведева поделилась впечатлениями от праздника. "Атмосфера была потрясающая, ребята все молодцы - и маленькие, и взрослые. Так что, друзья, фигурное катание - самый зимний, самый новогодний вид спорта. Я думаю, все сегодня впитали эту ГУМовскую атмосферу Нового года, которая выстраивается десятилетиями, поэтому сегодня было здорово", - сказала она журналистам.

Фигуристка заявила, что отсутствие шапки в столь морозную погоду нисколько не мешало ей вести мероприятие. "Главное, уши прикрыты", - отметила Медведева, проводившая мастер-классы в наушниках с меховой отделкой.

"Мой план на следующий год - быть счастливой. Поеду (на Олимпийские игры в Пекин - прим. ТАСС), но не в роли спортсменки. Спустя четыре года ничего не вспоминается, так как сейчас я живу другой жизнью. Болею за сборную, за нас", - ответила фигуристка на вопрос о планах на следующий год.

В разговоре с журналистами Медведева высказала свою позицию о возможном поднятии планки возрастного ценза для выступления на соревнованиях в фигурном катании. "Спортсмены не в силах никоим образом повлиять на изменение возрастного ценза. Мое мнение тем более не может на это повлиять. Спортсмен может только играть по установленным правилам", - заключила фигуристка.