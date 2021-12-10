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СМИ: трехкратный чемпион НБА с "Голден Стэйт" Керр возглавит сборную США

Тренер приводил команду к чемпионству в 2015, 2017 и 2018 годах
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт" Стив Керр AP Photo/Jeff Chiu
Описание
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт" Стив Керр
© AP Photo/Jeff Chiu

ТАСС, 10 декабря. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Стив Керр возглавит сборную США. Об этом в своем Twitter сообщил журналист портала The Athletic Джо Вардон.

По информации источника, также в сборную может быть вызван центровой "Кливленда" Джарретт Аллен. В текущем сезоне на счету 23-летнего игрока 23 матча, в среднем он набирает 17,1 очка за игру.

Керру 56 лет, в качестве игрока она выступал за "Финикс", "Кливленд", "Орландо", "Чикаго", "Сан-Антонио" и "Портленд" и пять раз становился чемпионом НБА, в составе сборной США - чемпионом мира 1986 года. Он возглавляет "Голден Стэйт" с 2014 года, сумев трижды привести клуб к победе в НБА (2015, 2017, 2018). В 2016 году он был признан тренером года.

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