Вратарь "Спартака" Сковронский отметил роль партнеров в "сухой" победе над "Йокеритом"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты "Спартака" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Йокеритом" боролись за то, чтобы вратарь Андрей Сковронский сохранил свои ворота в неприкосновенности. Об этом голкипер рассказал журналистам.

"Спартак" обыграл "Йокерит" со счетом 2:0. Сковронский отразил 38 бросков.

"Так получилось, что я был в "Химике" (фарм-клуб "Спартака" в Высшей хоккейной лиге - прим. ТАСС), а потом вызвали сюда. Считаю, в КХЛ более мастеровитые игроки, принятие решений более быстрое, а так я бы не сказал, что между лигами есть какая-то пропасть в плане игрового уровня. Тут можно играть, если команда помогает", - сказал Сковронский.

23-летний вратарь рассказал, какой отрезок в матче был самым напряженным. "Конец третьего периода, так как комфортней играть при счете 1:0, когда команда более напряжена и собрана. Но хорошо сыграли в обороне, не дали ничего сделать сопернику. Ребята мне помогали бороться за этот "сухарь", - отметил он.