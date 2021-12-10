Трутнев заявил, что РСБИ намерен совершенствовать "Битвы чемпионов"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российский союз боевых искусств (РСБИ) намерен совершенствовать формат "Битвы чемпионов", которая в 13-й раз прошла в Москве. Об этом журналистам заявил сопредседатель РСБИ, вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Турнир традиционно проводится в формате "школа против школы". В нынешнем году "Битва" прошла в новом формате - в ходе вечера сначала состоялись восемь поединков на выбывание по правилам бросковой техники (для представителей самбо, грэпплинга, кудо и ушу) и ударно-бросковой техники (для представителей кекусинкай, бирманского бокса, тайского бокса и кикбоксинга). После чего определился сильнейший, им в 2021 году стал представитель боевого самбо, двукратный чемпион мира Асланбек Кодзаев. В финале спортсмен за 30 секунд удушающим приемом одержал уверенную победу над чемпионом мира по кикбоксингу Александром Дмитренко. Кодзаев также стал обладателем денежного приза в три миллиона рублей.

"Это был новый формат, нам есть что доработать, сделать его совершеннее, прозрачнее, чтобы все было понятнее зрителям и эффективнее для бойцов, - заявил Трутнев. - Но в целом, мне кажется, получился праздник, бои были равными, это было красиво. И самое главное - мы можем уверенно говорить, что Россия - самая сильная страна в мире боевых искусств, куда бы ни поехали наши спортсмены, по каким бы видам они не выступали, как правило они привозят домой медали".

"Битва Чемпионов" проводится РСБИ с 2006 года.