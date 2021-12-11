Бывший футболист "Зенита" Халк признан лучшим игроком прошедшего чемпионата Бразилии

ТАСС, 11 декабря. Нападающий бразильского клуба "Атлетико Минейро" Халк, ранее выступавший за петербургский "Зенит", стал лучшим игроком прошедшего чемпионата Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Халк принял участие в 35 матчах чемпионата, забил 19 голов и сделал семь результативных передач, став лучшим бомбардиром первенства. Также его признали лучшим нападающим и включили в символическую сборную по итогам сезона. "Атлетико Минейро" с бразильцем в составе стал победителем турнира.