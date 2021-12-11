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Мировой футбол

Бывший футболист "Зенита" Халк признан лучшим игроком прошедшего чемпионата Бразилии

35-летний форвард забил 19 голов в 35 матчах, став лучшим бомбардиром турнира
Халк EPA-EFE/Yuri Edmundo
Описание
Халк
© EPA-EFE/Yuri Edmundo

ТАСС, 11 декабря. Нападающий бразильского клуба "Атлетико Минейро" Халк, ранее выступавший за петербургский "Зенит", стал лучшим игроком прошедшего чемпионата Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Халк принял участие в 35 матчах чемпионата, забил 19 голов и сделал семь результативных передач, став лучшим бомбардиром первенства. Также его признали лучшим нападающим и включили в символическую сборную по итогам сезона. "Атлетико Минейро" с бразильцем в составе стал победителем турнира.

Халку 35 лет, в составе "Атлетико Минейро" он выступает с февраля 2021 года. С 2012 по 2016 год форвард представлял "Зенит", в составе которого стал чемпионом России (2015), обладателем суперкубка (2015) и кубка (2016) страны. После ухода из "Зенита" бразилец играл за китайский клуб "Шанхай СИПГ".

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