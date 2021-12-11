Бывший футболист "Зенита" Халк признан лучшим игроком прошедшего чемпионата Бразилии

ТАСС, 11 декабря. Нападающий бразильского клуба "Атлетико Минейро" Халк, ранее выступавший за петербургский "Зенит", стал лучшим игроком прошедшего чемпионата Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Халк принял участие в 35 матчах чемпионата, забил 19 голов и сделал семь результативных передач, став лучшим бомбардиром первенства. Также его признали лучшим нападающим и включили в символическую сборную по итогам сезона. "Атлетико Минейро" с бразильцем в составе стал победителем турнира.
Essa é surpresa! O Craque do Campeonato é... Givanildo Vieira de Sousa! Não poderia ser diferente, né? Liderou o @Atletico ao histórico biCAMpeonato e criou um Hulkverso em BH! Crianças, adultos, idosos, máscaras, cartazes, bonecos... Hulk, o nome do #PrêmioBrasileirão2021! pic.twitter.com/VhgaaV26f8— Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 11, 2021
Халку 35 лет, в составе "Атлетико Минейро" он выступает с февраля 2021 года. С 2012 по 2016 год форвард представлял "Зенит", в составе которого стал чемпионом России (2015), обладателем суперкубка (2015) и кубка (2016) страны. После ухода из "Зенита" бразилец играл за китайский клуб "Шанхай СИПГ".