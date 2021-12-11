Гол Кузнецова и две передачи Овечкина не помогли "Вашингтону" обыграть "Питтсбург"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дентон Хайнен (17-я минута), Брок Макгин (29), Каспери Капанен (32), Джефф Картер (59, в пустые ворота). У проигравших отличились российский нападающий Евгений Кузнецов (48), Ларс Эллер (58).

ТАСС, 11 декабря. "Вашингтон" со счетом 2:4 проиграл "Питтсбургу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Двумя результативными передачами отметился российский форвард Александр Овечкин. На его счету в текущем сезоне 43 очка (20 голов + 23 передачи) в 27 матчах, он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона-2021/22, уступая нападающим "Эдмонтона" Леону Драйзайтлю (45, 23+22) и Коннору Макдэвиду (45, 16+29). На счету Кузнецова в этом сезоне 29 очков (9+20), российский вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 29 бросков.

"Вашингтон" опустился на вторую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона, в активе столичной команды 38 очков в 27 матчах. "Питтсбург" с 31 очком после 26 игр идет четвертым.

В следующем матче "Вашингтон" сыграет на выезде против "Баффало", "Питтсбург" примет "Анахайм". Обе встречи пройдут 12 декабря.

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Баффало" (2:1), в составе победителей голевую передачу отдал российский форвард Артемий Панарин.