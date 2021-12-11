"Нэшвилл" обыграл "Нью-Джерси" в матче НХЛ. Тренин отличился во второй игре подряд

ТАСС, 11 декабря. "Нэшвилл" со счетом 3:2 обыграл "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Нэшвилла" шайбы забросили Роман Йоси (34-я минута), Ээли Толванен (38), российский нападающий Яков Тренин (47). В составе "Нью-Джерси" отличились Павел Заха (32), Егор Шарангович (60).

Тренин отличился во втором матче подряд, забросив пятую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате. Также на его счету три голевые передачи в 27 играх.

"Нэшвилл" поднялся на второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 33 очка в 27 матчах. "Нью-Джерси" с 25 очками идет шестым в Столичном дивизионе.

В следующем матче "Нэшвилл" 13 декабря сыграет в гостях против "Нью-Йорк Рейнджерс". "Нью-Джерси" 12 декабря приедет в гости к "Нью-Йорк Айлендерс".