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НХЛ

Сотый гол Наместникова в НХЛ не спас "Детройт" от поражения в матче с "Колорадо"

"Детройт" уступил со счетом 3:7
Владислав Наместников AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Описание
Владислав Наместников
© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

ТАСС, 11 декабря. "Колорадо" на своем льду обыграл "Детройт" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Джей Ти Компер (6-я минута), Андре Бураковски (8, 25), Даррен Хелм (11), Натан Маккиннон (24), Самуэль Жирар (28), Кейл Макар (56). У "Детройта" шайбы забросили российский нападающий Владислав Наместников (29), Джо Велено (24), Филип Гронек (34).

Для Наместникова эта шайба стала девятой в текущем сезоне, также на счету форварда шесть голевых передач в 28 матчах. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 100 голов, помимо "Детройта" Наместников играл за "Тампу", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттаву" и "Колорадо".

"Колорадо" занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, набрав 32 очка в 24 матчах. "Детройт" идет четвертым в Атлантическом дивизионе с 29 очками в 28 играх.

Следующий матч "Колорадо" проведет 13 декабря дома против "Флориды", "Детройт" 15 декабря сыграет на своем льду с "Нью-Йорк Айлендерс".

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