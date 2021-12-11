Сотый гол Наместникова в НХЛ не спас "Детройт" от поражения в матче с "Колорадо"

ТАСС, 11 декабря. "Колорадо" на своем льду обыграл "Детройт" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Джей Ти Компер (6-я минута), Андре Бураковски (8, 25), Даррен Хелм (11), Натан Маккиннон (24), Самуэль Жирар (28), Кейл Макар (56). У "Детройта" шайбы забросили российский нападающий Владислав Наместников (29), Джо Велено (24), Филип Гронек (34).
Для Наместникова эта шайба стала девятой в текущем сезоне, также на счету форварда шесть голевых передач в 28 матчах. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 100 голов, помимо "Детройта" Наместников играл за "Тампу", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттаву" и "Колорадо".
"Колорадо" занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, набрав 32 очка в 24 матчах. "Детройт" идет четвертым в Атлантическом дивизионе с 29 очками в 28 играх.
Следующий матч "Колорадо" проведет 13 декабря дома против "Флориды", "Детройт" 15 декабря сыграет на своем льду с "Нью-Йорк Айлендерс".