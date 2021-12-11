Боец Минеев заявил об отсутствии мотивации для третьего боя с Исмаиловым

ТАСС, 11 декабря. Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев пока не находит мотивации для проведения третьего поединка с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Комментарий спортсмена приводит газета "Спорт-Экспресс".

Минеев победил Исмаилова нокаутом в третьем раунде боя-реванша на турнире организации AMC Fight Nights в Сочи 16 октября. Первый поединок между бойцами прошел в 2018 году и завершился вничью.

"В какой момент пойму, что бою быть? В тот момент, когда он сможет меня замотивировать, - сказал Минеев. - Мотивирует ли он сейчас? Пока что не нахожу мотивации в этом противостоянии".

"Исмаилов - человек оригинальный. Кто знает, что у него за тузы в рукаве? Может быть, он нас еще удивит. Может быть, он нас еще заинтересует в этом противостоянии", - добавил спортсмен.

31-летний Минеев одержал 16 побед при одном поражении и одной ничьей. В активе 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.