Исполком РФС обсудит результаты сборных России на заседании 15 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) обсудит результаты национальных сборных в 2021 году на заседании 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Также исполком обсудит делегирование прав на проведение соревнований и передачу коммерческих прав Российской премьер-лиге (РПЛ) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ) на следующие сезоны. В повестку включено обсуждение изменений в некоторые регламентирующие документы РФС в связи с вступлением в силу положения о паспортизации субъектов футбола и регистрационной политике РФС, утверждение новых редакций правил РФС по лицензированию футбольных клубов и женских футбольных клубов на спортивный сезон 2022 года. Исполком также обсудит утверждение программы развития корпоративной социальной ответственности.

На заседании будут обсуждаться административные вопросы о комитетах и комиссиях РФС, об утверждении бюджета РФС на 2022 год, а также о создании в Республике Марий Эл регионального отделения РФС.

Заседание пройдет в формате видеоконференции. Начало запланировано на 12:00 мск.

В 2021 году сборная России под руководством Валерия Карпина не сумела напрямую отобраться на чемпионат мира в Катаре и весной выступит в плей-офф за право сыграть на мировом первенстве. Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова не сумела выйти из группы на проходившем весной чемпионате Европы и занимает второе место в группе отборочного турнира европейского первенства 2023 года.