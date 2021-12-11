Сноубордист Соболев стал третьим на этапе Кубка мира в России

ТАСС, 11 декабря. Россиянин Андрей Соболев занял третье место на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе. Соревнования проходят в Челябинской области на курорте "Банное".

В малом финале спортсмен победил итальянца Мирко Феличетти. В полуфинале россиянин уступил представителю Германии Штефану Баумейстеру. В финале южнокореец Сан Хо Ли оказался сильнее немца Стефана Баумейстера. Двукратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Уайлд не смог пройти квалификацию.

Соболеву 32 года, он является чемпионом мира и трехкратным призером мировых первенств. Также в активе россиянина победа в общем зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах (сезон-2018/19).