{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Сноубордист Соболев стал третьим на этапе Кубка мира в России

В финале за бронзовые медали россиянин победил итальянца Мирко Феличетти
Андрей Соболев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Андрей Соболев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 11 декабря. Россиянин Андрей Соболев занял третье место на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе. Соревнования проходят в Челябинской области на курорте "Банное".

На эту тему
Сноубордистка Надыршина победила на первом этапе Кубка мира
Сноубордистка Надыршина победила на первом этапе Кубка мира

В малом финале спортсмен победил итальянца Мирко Феличетти. В полуфинале россиянин уступил представителю Германии Штефану Баумейстеру. В финале южнокореец Сан Хо Ли оказался сильнее немца Стефана Баумейстера. Двукратный олимпийский чемпион россиянин Виктор Уайлд не смог пройти квалификацию.

Соболеву 32 года, он является чемпионом мира и трехкратным призером мировых первенств. Также в активе россиянина победа в общем зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах (сезон-2018/19).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Лига конференций
Матч Лиги конференций между "Тоттенхэмом" и "Ренном" не будет перенесен
Игра, запланированная на 9 декабря, не состоялась из-за вспышки коронавируса в английском клубе
Читать полностью