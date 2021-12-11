Ксения Шойгу рассказала о планах развития детско-юношеского триатлона

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Одним из главных векторов развития триатлона в России является поддержка дестко-юношеского спорта. Об этом журналистам рассказала президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

"Я уверена, что основными векторами развития будет детско-юношеский спорт, открытие новых отделений и обеспечение всем необходимым, - сказала Шойгу. - А также увеличение тренерского состава и судейского составов, так как не хватает профессиональных кадров. Это даст свои плоды".

Президент федерации подчеркнула, что российский триатлон приобретает все больше популярности. "Не могу не отметить увеличение объема стартов, для нас было важно, чтобы и любители, и профессионалы стартовали как можно больше. Увеличилось количество детей, которые занимаются, отделений и спонсоров. У нас будет первый международный старт", - добавила Шойгу.