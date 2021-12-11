Хоккеист Слепышев не сыграет на Кубке Первого канала из-за травмы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА и сборной России по хоккею Антон Слепышев не примет участия в Кубке Первого канала из-за травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Слепышев получил повреждение в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского "Торпедо" 8 декабря. Игрок подрался с нападающим "Торпедо" Кириллом Ураковым.

Слепышеву 27 лет, в текущем сезоне он провел 33 матча в регулярном чемпионате, забросил 10 шайб и отдал 13 голевых передач.

Российская команда встретится на турнире со сборными Канады (15 декабря), Швеции (16 декабря), Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря). Большая часть матчей пройдет на "ЦСКА-Арене" в Москве, сборные Чехии и Финляндии сыграют между собой в вынесенном матче в Праге 16 декабря. Матчи с канадцами не будут учитываться в зачете Евротура.

Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура, турнир состоится с 15 по 19 декабря в Москве. Сборная России, набрав три очка, заняла третье место на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. Победу одержала команда Швеции (9 очков), финны расположились на второй строчке (6), четвертыми стали чехи (0).